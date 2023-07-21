انت الان تتابع الأهلي يعلن رحيل هدافه عمر السومة.. والعربي القطري يتعاقد معه لعامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أعلن نادي العربي القطري، يوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم السوري المخضرم عمر السومة بعقد يمتد لعامين، قادماً من نادي الأهلي السعودي.

ونشر النادي القطري عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تدوينة قال فيها: "أتم نادي العربي التعاقد مع المحترف السوري عمر السومة لمدة موسمين".

من جانبه أعلن نادي أهلي جدة رحيل هدافه التاريخي عن صفوفه، بعد تسعة أعوام قضاها بين أسوار النادي.

ولعب السومة معاراً في صفوف العربي الموسم الماضي من صفوف الأهلي السعودي، وتألق مع الفريق الذي أنهى المسابقة في المركز الثاني خلف البطل فريق الدحيل.

واحتل السومة المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري نجوم قطر بعدما سجل 19 هدفاً خلال 20 مباراة، متخلفاً عن الهداف الكيني مايكل أولونغا الذي سجل 22 هدفاً.

وكان المهاجم البالغ عمره 34 عاماً قد أنهى علاقته بنادي الأهلي، بعد تنازله عن القيمة المتبقية في تعاقده، ليرحل بعد مسيرة حافلة شهدت تسجيله 144 هدفاً في الدوري، ليحتل صدارة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين السعودي .

وانضم اللاعب، إلى الأهلي في 2014 قادمًا من القادسية الكويتي وحقق معه أربعة ألقاب، بينها لقب الدوري موسم 2015-2016 وكأس الملك في الموسم ذاته، وكذلك كأس ولي العهد موسم 2014-2015 وكأس السوبر السعودي موسم 2016-2017.