البحرين تدين قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف في السويد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 1:54 مساءً

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، في عمل مشين يستفز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم ويثير التطرف والكراهية . وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانًا أكدت فيه رفضها التام لمثل هذه الأعمال والممارسات المتكررة التي تتنافى مع جميع القيم الإنسانية وحرية الأديان والمعتقدات، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تلك الممارسات المسيئة التي تخالف التعاليم الدينية، وتؤدي إلى نشر الفتنة والتعصب والتطرف . من جهة أخرى، استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بالأعمال في السفارة السويدية لدى الأردن، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة لحكومة بلاده، إثر السماح لمتطرف بالاعتداء مجدداً على المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وتحت حماية من الشرطة. وأكدت الوزارة في بيان اليوم، إدانتها تدنيس نسخة من المصحف الشريف، وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة السويدية الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال التي تمثل خرقاً للقيم الإنسانية المشتركة، وتجسيداً خطيراً لثقافة الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا يدينه الأردن بالمطلق.

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