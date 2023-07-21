مصر تدين تكرار التعدي على المصحف الشريف وتمزيقه في السويد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 1:56 مساءً

أدانت مصر بأشد العبارات قيام أحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في السويد، وذلك في تحدٍّ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير، ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم. وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، عن بالغ قلقها إزاء تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية، مشددة على ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها. من ناحية ثانية، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات قيام متطرف مجددًا بحرق المصحف الشريف في السويد، مؤكدًا أن هذا الفعل الشائن يمثل استفزازًا ضخمًا وغير مقبول لمشاعر المسلمين في كل مكان حول العالم. وقال أبو الغيط في بيان له اليوم: إن سماح السلطات السويدية بمثل هذه الأفعال الاستفزازية لا تدخل في باب حرية الرأي والتعبير، إنما تسهم في نشر خطاب الكراهية، محذرًا من أن الخلط بين هذه المفاهيم يغذي دائرة التطرف والعنف.

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