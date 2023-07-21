انت الان تتابع بمؤلف جديد.. دارة الملك عبدالعزيز تؤصل جهود ومناهج المملكة في خدمة علوم القرآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدرت دارة الملك عبدالعزيز كتابًا جديدًا، ضمن سلسلة الرسائل الجامعية باسم (علوم القرآن في المملكة العربية السعودية جهود ومناهج)، من تأليف الدكتور فهد بن عبدالله العثمان.

جاء ذلك انطلاقًا من عنايتها بتاريخ المملكة العربية السعودية، واهتمامها بالعلوم الجليلة، ومن ضمنها علوم القرآن الكريم.

ويتناول الكتاب جوانب خدمة المملكة العربية السعودية للقرآن الكريم وعنايتها بجميع العلوم التي تتصل به، ويسلط الضوء على جهود العلماء والباحثين في هذا العلم في عصرنا الحاضر، كما يدرس مناهج أشهر الكتب في علوم القرآن لأكثر من 300 مؤلف سعودي، حيث سلك المؤلف في ذلك المنهج الاستقرائي الوصفي النقدي في بحثه؛ وذلك لأن البحث يتناول حقبة زمنية محددة، في بقعة مكانية معينة.

وفصَّل المؤلف الكتاب على أربعة فصول، تناول الأول جهود مؤسسات المملكة العربية السعودية في خدمة علوم القرآن الكريم، فيما تطرق الفصل الثاني إلى أشهر المؤلفات الجامعة لأنواع من علوم القرآن في المملكة، واستعرض في الفصل الثالث أشهر المؤلفات المفردة لأحد مباحث علوم القرآن في المملكة العربية السعودية، أما الفصل الرابع والأخير فقد تناول الرسائل الجامعية في علوم القرآن غير المطبوعة في أشهر الجامعات السعودية.

وأكد مؤلف الكتاب أنه من النادر أن يكون هناك عالم من علماء المملكة العربية السعودية إلا وله مشاركة وإسهام في علوم القرآن، مشيدًا بنظام التعليم في المملكة العربية السعودية المرتكز على العلم الشرعي الذي أسهم في ازدهار حركة التأليف في علوم القرآن؛ حيث إن كثيرًا من المؤلفات كان الأصل منها خدمة طلاب الجامعات أو تلبية طلب بعض المتخصصين.