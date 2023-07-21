لاعب أورغوياني يبحث عن نادٍ جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 4:36 مساءً

أقدم لاعب أورغوياني إلى طريقة جديدة في البحث عن نادٍ جديد للتعاقد معه، بعد فشل صفقة انضمامه لنادي ديبورتيفو بيناسيونال البيروفي، وذلك عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ولجأ غابرييل لايس القادم من أوروغواي إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإيجاد نادٍ جديد كصفقة مجانية بعد انهيار انتقال المهاجم إلى ديبورتيفو بيناسيونال في دوري بيرو لكرة القدم. وقال لايس، الذي سيغادر أكاديميا كانتولاو، على وسائل التواصل الاجتماعي "لأسباب إدارية، لم أتمكن من التعاقد مع الفريق رغم السفر والاتفاق على كل شيء، مشكلة الحصص لم تسمح لي بالتسجيل، أنا مرة أخرى صفقة مجانية وأنتظر اتجاهاً جديداً". وذكر المهاجم البالغ عمره 33 عاماً لموقع إنفوبا على الإنترنت أن مشاكل الانتقالات ترجع إلى أن اتحاد بيرو لكرة القدم يسمح فقط بتسجيل 27 لاعباً أكبر من 21 عاماً. وبالنسبة لدوري الدرجة الثانية، يمكن استبدال واحد فقط من الأجانب الخمسة المسجلين في بداية العام. وانتهت فترة الانتقالات في بيرو، لذلك ينتظر المهاجم الموجود حالياً في أوروغواي بدائل أخرى لمواصلة مسيرته.

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