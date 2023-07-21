انت الان تتابع ناشئو أخضر اليد يخوضون ثالث ودياتهم أمام مونتينغرو تأهبًا لكأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - الخليج 365 :

يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد، لدرجة الناشئين (مواليد 2004م) يوم غدٍ السبت 22 يوليو 2023م، مباراة ودية مع منتخب مونتينغرو للناشئين، في المعسكر الخارجي الذي يقام حالياً في سلوفينيا، ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 - 13 أغسطس المقبل في كرواتيا.

وتعدّ هذه المواجهة الودية هي الثالثة لناشئي أخضر اليد خلال معسكر سلوفينيا، بعد مواجهة منتخب سلوفينيا للناشئين (مواليد 2006م)، ومنتخب سلوفينيا للناشئين (مواليد2004)، وقد انتهت كلاهما بتفوق سلوفينيا، وستلعب هذه المواجهة على صالة “LAŠKO” الرياضية، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.