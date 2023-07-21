انت الان تتابع تغيَّر مسار تدفُّق الكتل المنصهرة.. شاهد كيف انهارت فوهة بركان في أيسلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تسبَّب ثوران بركان فاغرادالسفيال جنوب غرب العاصمة الأيسلندية في انهيار جزء من الفوهة؛ الأمر الذي أدى إلى تغيُّر مسار تدفُّق الكتل المنصهرة.

وتُواصل الحمم البركانية والغازات الضارة تدفُّقها منذ مساء الأحد بعد اكتشاف نشاط زلزالي قوي في المنطقة المجاورة. ووقع الثوران في وادٍ غير مأهول بالقرب من جبل ليتلي هروتر.

ويقع البركان على بُعد نحو 30 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة ريكيافيك. وحثت السلطات الناس على عدم السفر أو التنقل بالقرب من البركان قائلة إنه قد يكون هناك مستويات عالية "خطيرة" من الغازات البركانية، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وثار البركان المعروف في المنطقة على نطاق واسع باسم بركان فاغرادالسفيال مرتين في العامين الماضيين دون التسبب في أضرار أو اضطرابات في الرحلات الجوية، بالرغم من قربه من مطار كيفلافيك، مركز الحركة الجوية الدولي في أيسلندا.

وثار البركان بعد 11 شهرًا من انتهاء آخر ثوران له رسميًّا. ويبلغ متوسط ثوران البراكين في أيسلندا، التي تقع فوق بقعة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، ما بين أربع وخمس سنوات.

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