النصر يستهدف ضمّ الإيفواري إيريك بايلي لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 5:22 مساءً

كشف موقع "Sportskeeda" عن دخول النصر في مفاوضات مع الإيفواري إيريك بايلي، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب ذات الموقع: فإن مدافع مانشستر يونايتد أجرى بالفعل محادثات مع النصر بشأن انتقال محتمل إلى النادي السعودي لينضم رفاق كريستيانو رونالدو بالموسم الجديد. وأوضح الموقع أن النادي الإنجليزي يخطّط للاستغناء عن بايلي، ومن المتوقّع أن يغادر اللاعب الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالي. كما ذكر أيضًا الصحفي "فابريزيو رومانو" أن ناديَي النصر والاتفاق السعوديين، وفولهام الإنجليزي؛ مهتمان بالتعاقد مع بايلي الذي اجتمع سابقًا مع رونالدو في مانشستر يونايتد خلال 5 مباريات، وذلك خلال موسم 2021-2022. وانضمّ إيريك بايلي صاحب الـ29 عامًا، لمانشستر يونايتد في 2016، حتى أعير إلى أوليمبيك مارسيليا الفرنسي في 2022، ولمدة موسم واحد، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 5 ملايين يورو.

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