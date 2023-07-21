"الشؤون الاقتصادية" يناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 5:23 مساءً

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله عددًا من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها العرض الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، الذي تضمَّن تفصيلاً عن أبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة. كما تضمن العرض نظرة شاملة على أوضاع الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية، وآخر تطوراته، وتحليلاً لأبرز مؤشراته. واطلع المجلس على التقرير الربعي المقدَّم من مكتب اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، الذي احتوى على تقييم شامل لأداء البرامج، وأبرز الإنجازات المحققة، إلى جانب التطلعات المستقبلية، ودور برامج الرؤية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية. كما ناقش المجلس خلال اجتماعه العرض المقدَّم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للربع الثاني من عام 2023م؛ إذ يتابع المجلس عن كثب مستوى إنجاز المهام والتكليفات المسندة إلى الجهات المعنية، مثمنًا ارتفاع نسبة إنجاز الجهات المعنية المهام والتكليفات المسندة إليها على الرغم من ازديادها، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في عدد الجهات الحكومية التي حققت 98% في مؤشرات الأداء. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

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