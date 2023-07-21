انت الان تتابع أسعار الذهب تنخفض بعد ارتفاع الدولار لأعلى مستوى خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مدفوعًا بارتفاع الدولار، بعد صعود المعدن الأصفر أمس الخميس، لأعلى مستوى منذ شهرين.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، بعدما جدّدت بيانات إيجابية لتقرير الوظائف الأسبوعي في الولايات المتحدة، حالة الضبابية بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيوقف رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة الأسبوع المقبل.

ومن المتوقّع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في 26 يوليو؛ بحسب موقع "سكاي نيوز".

وقال كبير محلّلي السوق في إكسينيتي هان تان: "إذا أكد الاحتياطي الاتحادي توقعات السوق وأوقف رفع أسعار الفائدة بعد هذا الشهر؛ فقد يساعد ذلك مشتري الذهب على استعادة عتبة الألفي دولار".

وأضاف: "لكن إذا خالف الاحتياطي الاتحادي فكرة أن دورة رفع أسعار الفائدة تقترب من نهايتها، فقد يدفع ذلك الذهب إلى التخلّي عن بعض مكاسبه الأخيرة، ويعود مرة أخرى إلى منتصف عتبة 1900 دولار".

وارتفاع الدولار يؤثّر على الذهب؛ لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، كما يؤثر رفع أسعار الفائدة سلبًا على المعدن الأصفر؛ لأنه يزيد عوائد السندات؛ مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازته وهو لا يدرّ عائدًا.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.32 بالمئة إلى 1,963.19 دولارًا للأونصة، لكنّه يتّجه لزيادة 0.4 بالمئة هذا الأسبوع، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.29 بالمئة إلى 1,965.15 دولارًا للأونصة.