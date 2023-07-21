تقارير: اكتمال انتقال محرز من مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 5:53 مساءً

كشفت وسائل إعلام صحفية عن اكتمال انضمام رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد اجتيازه الفحص الطبي. وقال موقع "فوت ميركاتو": اجتياز النجم الجزائري رياض محرز للفحص الطبي في باريس، قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى نادي الأهلي السعودي. وكشفت قناة الإخبارية السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي أكمل انتقاله إلى الأهلي السعودي. وأكّد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين؛ أن محرز سيوقع على عقد مدته 4 سنوات. وذكرت تقارير إعلامية أن مانشستر سيتي توصّل إلى اتفاق رسمي بشأن انتقال رياض محرز إلى الأهلي مقابل 35 مليون يورو؛ حيث سيتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة. وكان مصدر في نادي أهلي جدة قد أكّد، الأربعاء الماضي، لوكالة "فرانس برس" أن النادي توصّل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي من أجل ضمّ محرز مقابل "35 مليون يورو". وأكدت مصادر صحفية تبادل إدارة أهلي جدة للوثائق مع إدارة مانشستر سيتي لإتمام عملية نقل رياض محرز خلال الساعات القليلة القادمة إلى جدة؛ كي يلحق ما تبقى من المرحلة التحضيرية للموسم الكروي الجديد 2024/2023.

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