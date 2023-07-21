"الغفيلي" رئيسًا للجنة العلاقات العامة بأمانة الاتحاد العالمي للكشاف المسلم

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد الدكتورُ زهير حسين غنيم الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم، تكليفَ إبراهيم بن صالح ابراهيم الغفيلي رئيسًا للجنة العلاقات العامة بالأمانة العامة للاتحاد العالمي للكشاف المسلم؛ حيث يعدُّ الغفيلي من الكفاءات الكشفية المتميزة.

ومن جانبه عبّر الغفيلي عن شكره وتقديره للدكتور زهير غنيم؛ على ثقته الغالية، ووعد ببذل قصارى جهده لخدمة هذا التجمع الكشفي الإنساني.

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