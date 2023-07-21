انت الان تتابع في انطلاق البطولة الآسيوية.. براعم "أخضر الطائرة" يواجه نظيره الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 6:34 مساءً

يبدأ غدًا المنتخب السعودي للبراعم للكرة الطائرة أولى مواجهاته في البطولة الآسيوية الأولى تحت 16 سنة، التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك بمواجهة نظيره المنتخب الصيني عند الساعة الـ 8 صباحًا بتوقيت المملكة. واستعد الأخضر لهذه البطولة من خلال معسكر إعدادي على مرحلتين، الأولى في المنطقة الشرقية، والثانية في القاهرة، وخاض خلالهما العديد من المباريات التجريبية. يُذكر أن المنتخب السعودي يلعب في المجموعة التي تضم منتخبات (الصين واليابان وإيران). وأكد قائد المنتخب السعودي سعيد مختار جاهزية الأخضر لمواجهة المنتخب الصيني غدًا السبت، مضيفًا: "نأمل أن نظهر بالمستوى المطلوب من خلال الدعم والاهتمام الذي يقدمه اتحاد اللعبة، والمتابعة من قِبل الجهازين الفني والإداري". وقال: "ندرك أن مجموعتنا قوية وصعبة، ولكن سنلعب في كل مباراة بكل قوانا وإمكانياتنا التي تساعدنا لتحقيق نتيجة إيجابية، وخصوصًا أنها المشاركة الأولى الرسمية لمنتخب البراعم للكرة الطائرة".

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