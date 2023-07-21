تعرّف على قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 6:47 مساءً

يتصدّر البرازيليُّ إلتون جوزيه لاعب الفتح والنصر والوحدة السابق، قائمةَ اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين؛ بحسب ما نشر حساب دوري المحترفين. ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عبر موقعه في "تويتر": "إنفوجرافيك" لقائمة اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة بتاريخ الدوري السعودي. وضمّت القائمة 11 لاعبًا، يتقدّمها اللاعبون البرازيليون بـ5 لاعبين، ولاعبان سوريان، ولاعب مغربي، وأيضًا بيروفي، وكاميروني، وسلوفاكي. وحلّ البرازيلي ألتون جوزيه في المرتبة الأولى بـ209 مباريات، يليه المحترف السوري لاعب التعاون والرائد جهاد الحسين، بفارق مباراتين، ثم جاء الهدّاف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، السوري عمر السومة، بالمرتبة الثالثة بـ180 مباراة. وفي المركز الرابع جاء لاعب التعاون والفتح السابق ساندرو مانويل بـ192 مباراة، وحلّ بعده مواطنه هدّاف فريق الاتحاد رومارينهو بـ144 مباراة؛ حيث ما يزال يملك فرصة لزيادة عدد مشاركاته بدوري المحترفين، فيما يأتي بالمركز الخامس المدافع البرازيلي إيغور روسي لاعب الفيصلي السابق بـ143 مباراة. وحلّ سادسًا هدّاف التعاون الكاميروني ليندر توامبا بـ131 مباراة، يليه الدولي البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال بـ129 مباراة، وجاء البرازيلي بيتروس لاعب الفتح والنصر السابق، والسلوفاكي فيليب كيش لاعب الاتفاق، والمغربي محمد فوزير نجم النصر والرائد بالمركز السابع برصيد 126 مباراة لكل منهم.

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