الخليج يُنهي تحضيراته لملاقاة أبها وديًّا في تركيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 7:14 مساءً

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج اليوم الجمعة تحضيراته لملاقاة أبها السعودي وديًّا مساء غد السبت، ضمن تحضيرات الفريق في مدينة سكاريا التركية قبل انطلاق دوري روشن السعودي للمحترفين. وفي الفترة الصباحية ركَّز المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل على الجوانب اللياقية عن طريق الجري بسرعات مختلفة، وتطبيق تمارين لياقية باستخدام الكرة. وتركزت الفترة الثانية على الجوانب الفنية، وطبَّق فيها اللاعبون عددًا من الجُمل التكتيكية، فيما اختُتم المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

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