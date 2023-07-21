بالفيديو.. استشاري طبي يكشف السر وراء تحمُّل العرب درجات الحرارة المرتفعة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 8:01 مساءً

كشف الدكتور إيهاب عمارة، الاستشاري بمجمع رفحاء الطبي، سر تحمُّل العرب درجات الحرارة المرتفعة، وقال إن لدى أجسامنا قدرة على التكيف مع الحرارة العالية بسبب تعرُّضنا لهذه الحرارة لفترات طويلة، إضافة إلى عدم استعداد سكان الدول الغربية في أوروبا وأمريكا للحرارة المرتفعة؛ إذ تجد مساكنهم ضيقة، وسقفها منخفضًا؛ فتحتفظ بالحرارة أكثر، مع عدم وجود المرواح وأجهزة التكييف والتبريد. وفي التفاصيل، أشار "عمارة" خلال تقرير برنامج mbc في أسبوع إلى أن السعودية تواجه حرارة الصيف بالكثير من المبادرات والمشاريع؛ لتخفيف دراجات الحرارة العالية، كالتوسع بالتشجير حول المدن، وتبريد الطرق.. ويتصالح السعوديون مع الصيف بالتعود والتأقلم والتكيف؛ إذ يحضر مشروبهم المفضل "الشاي" الساخن في كل الأوقات. ويشهد عدد من دول العالم ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، التي تجاوزت 50 درجة مئوية في بعض الدول العربية.

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