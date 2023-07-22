"أخضر المبارزة" يُنهي استعداداته لمشاركته في بطولة العالم بإيطاليا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 8:04 مساءً

أنهى المنتخب السعودي للمبارزة استعداداته للمشاركة في منافسات بطولة العالم للمبارزة التي ستنطلق غدًا السبت في مدينة ميلان الإيطالية، وذلك بعد أن أجرى اليوم الجمعة فحص أدوات الأسلحة للاعبين. ويشارك في بطولة العالم 980 لاعبًا من 50 منتخبًا. ويستهل "الأخضر السعودي" مشواره في البطولة غدًا السبت بمنافسات سلاح السايبر (فردي)، الذي يُمثله عادل المطيري وأحمد القديحي ومحمد العمرو وعبدالله المنسف. ويشرف على المنتخب السعودي المدرب الفرنسي سيريل، مدير الأداء الرياضي في الاتحاد، والمدرب الوطني ماجد المطيري. فيما يبدأ الأخضر السعودي لسلاح الابيه منافساته في (الفردي) بعد غد الأحد. وكان الفرنسي سيريل، مدرب المنتخب السعودي، قد اجتمع باللاعبين بعد التدريب الذي جرى اليوم، وحثهم على اللعب بثقة وجدية، والاستفادة من المعسكرَين التدريبيَّين في مدينة أورليان الفرنسية ومدينة فورميه الإيطالية، وذلك بحضور أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، وعبدالله السنيد المدير التنفيذي.

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