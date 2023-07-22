السعودية تُدشِّن برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في باكستان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 8:24 مساءً

دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في مناطق (كراتشي، وماتلى، وكنديارو، وشكاربور) بإقليم السند، و(قلات وخاران) بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، المنفَّذ خلال شهرَيْ يوليو وأغسطس 2023م. يأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها السعودية، ممثلة بذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الطبي، ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول ذات الاحتياج. ويقوم الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على أكثر من 50.000 حالة، وإجراء أكثر من 5.000 عملية جراحية، وتوزيع 12.000 نظارة طبية، وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة لمرضى العيون.

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