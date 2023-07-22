انت الان تتابع استعدادًا للمغادرة.. أكثر من 550 ألف حاج يصلون المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 يوليو 2023, 9:42 مساءً

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى اليوم 550.580 حاجًّا من جنسيات عدة، قَدِموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمَيْن الشريفَيْن. وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة اليوم بلغ 22.718 حاجًّا. وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 418.734 حاجًّا، فيما بلغ عدد المغادرين أمس الجمعة 28.113 حاجًّا، غادر منهم 26.069 حاجًّا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 106 رحلات، بينما غادر 2039 حاجًّا من محطة استقبال الهجرة عبر 20 رحلة. وأضافت الإحصائية بأن الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم بلغ عددهم 161.750 حاجًّا من جنسيات مختلفة، بينما بلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 54٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام حتى اليوم 1689 حاجًّا.

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