على غرار العواصف والأعاصير.. دعوات بإطلاق أسماء على "موجات الحر"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 7:24 صباحاً

دعا عدد من خبراء الطقس في أوروبا وأمريكا إلى ضرورة إطلاق أسماء على موجات الحر في فصل الصيف، بعد قيامهم بتسمية بعض الموجات بأسماء غير رسمية من قبل الهواة في مجال الأرصاد الجوية. ويرى الخبراء أن إطلاق الأسماء على الموجات الحارة يمكن أن يساعد في زيادة الوعي بشأن الحرارة الشديدة وأهمية مواجهة آثار الارتفاع في درجات الحرارة. ويطالب الخبراء بتنظيم هذا الأمر ووضع معايير دولية والأسماء على غرار الأعاصير والعواصف والكوارث الطبيعية الأخرى؛ حيث إن بعض الهواة والخبراء باتوا يطلقون أسماء غير رسمية على موجات الحر؛ كـ"لوسفر وازرق النار"، إلى جانب أسماء شخصيات أسطورية دون أي تنظيم ومعايير دولية. وما تزال هناك بعض الأسئلة المطروحة بشأن فعالية هذه الفكرة، والتحدي الرئيسي يتمثل في معرفة كيفية تحقيق الأهداف المرجوة من تسمية تلك الموجات الحارة، وزيادة الوعي بأهمية مواجهة آثار الارتفاع في درجات الحرارة بشكل فعال. ويؤكد خبراء الطقس أن الأمر يحتاج إلى تنسيق وتعاون بين الجهات الرسمية الدولية وخبراء الطقس والأرصاد الجوية لتحقيق الأهداف المرجوة من إطلاق الأسماء على الموجات الحارة، كما على غرار الأعاصير والعواصف والكوارث الطبيعية.

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