انت الان تتابع نحو تنافسية عالمية.. فعاليات الملتقى العلمي الصيفي 2023 تنطلق غداً بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 7:27 صباحاً

تنطلق، غداً الأحد، في الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، فعاليات الملتقى العلمي الصيفي 2023 للطلاب والطالبات في مركز الطائف. يأتي ذلك ضمن البرامج والملتقيات العلمية الصيفية التي أطلقتها وزارة التعليم ممثلة في وكالة البرامج التعليمية تحت شعار "الصيف يجمعنا". وأوضح المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، أن هذا الملتقى يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات، من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية بما يعزّز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية. هذا وقد أكملت إدارة تعليم الطائف في وقتٍ مبكرٍ استعداداتها كافة لانطلاقة الملتقى الصيفي.

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