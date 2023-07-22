انت الان تتابع استئصال ورم وكيس دموي نادر أغلق القصبة الهوائية بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا بجراحة ناجحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أنقذ فريق طبي بطوارئ بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، حياة مواطنة تبلغ من العمر "40" عاماً، أصيبت بورم نزفي نادر في الجانب الأيمن من العنق، وسبب لها أعراض حادة هددت حياتها.

وقال د. ياسر فضل المولى رئيس قسم الطوارئ، أن المريضة أسعفت إلى المستشفى وهي في حالة معقدة، حيث كانت تعاني من ضيق تنفس واختناق مفاجئ بعد ظهور ورم علي الجانب الأيمن من العنق، علما بأنها لم تكن تعاني من أمراض سابقة بالعنق أو الغدة الدرقية، وأخضعت المريضة مباشرة إلى حزمة من الفحوصات الدقيقة، أبرزها الأشعة المقطعية بالصبغة، والتي بينت نتائجها، أن هذا الورم ممتد من أسفل الغدة الدرقية إلى أسفل عظمة القص، مع وجود كيس دموي ضاغط علي مجري التنفس في الجانب الأيمن من الغدة الدرقية، وتحرك الفريق الطبي وفقاً للمعطيات التي وفرها التشخيص الطبي.

وأضاف د. فضل المولى أن الحالة تم تحويلها بشكل عاجل إلى غرفة العمليات، وفي المرحلة الأولى من الخطة العلاجية قام فريق التخدير بقيادة د. ماهر أتيم بتأمين مجري الهواء المتضيق باستخدام تقنية التصوير المباشر بمهارة عالية، وفي المرحلة الثانية من الخطة أخضع فريق الجراحة الحالة لعملية، تم فيها إزالة الورم، والكيس الدموي الضاغط علي مجري التنفس بالكامل، والذي كان يسبب الاختناق وعرض حياة المريضة للخطر.

واستطرد قائلاً أن جهود الفريق الطبي تكللت ولله الحمد بنجاح العملية، حيث تخلصت المريضة بعدها من كافة الأعراض الحادة التي قادتها إلى المستشفى، وتحسنت حالتها الصحية بشكل كبير خلال فترة تنويمها بالمستشفى التي استمرت لمدة "3" أيام، قبل أن تغادر المستشفى إلى منزلها وقد استعادت كامل صحتها. ووصف د. فضل المولى الحالة بأنها من العمليات النادرة، في الممارسة الطبية والتقارير العالمية، مشيراً إلى أن نجاح التدخل الطبي يمثل نجاحاً جديداً للمستشفى.