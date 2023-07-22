انت الان تتابع تطايرت السيارات وتشقق مدرج مطار.. شاهد لحظة الانفجار الغامض في جنوب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

كشف فيديو مرعب عن لحظة انفجار غامض في أحد شوارع مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وهو الانفجار الذي أدّى إلى مقتل شخص وإصابة 48، بينهم اثنان في حالة حرجة.

وحسب موقع "الحرة": وقع الانفجار وسط مدينة جوهانسبرغ في وقت الذروة يوم الأربعاء الماضي.

ويظهر الفيديو تطاير السيارات في الهواء، وسقوط بعضها فوق بعض، بينما ركض عدد من المارّة نحو بناية مجاورة خوفًا من الانفجار المباغت.

وأظهرت لقطات بعد الانفجار وجود فجوة كبيرة في الشارع وتصدع كبير في الإسفلت.

ولم تعرف أسباب الانفجار حتى الآن.

وكانت خدمات الطوارئ قد أفادت في البداية بأن السبب وراء الانفجار تسرب للغاز، لكن شركة "إيغولي" المسؤولة عن شبكة أنابيب الغاز تحت الأرض استبعدت ذلك.

وقالت الشركة في بيان: إنه "من غير المرجح" أن يكون الانفجار الذي تسبّب في تشقّق مدرج مطار وانقلاب سيارات "ناجمًا عن خط أنابيب غاز أو تسرب".

وأضافت: "لم تشهد شبكتنا أيَّ انخفاض في الضغط؛ ما يشير إلى أن أنابيب الغاز سليمة، وما يزال عملاؤنا في المنطقة يتلقّون الغاز دون انقطاع".

وقد دعت السلطات السكان إلى تجنب المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.