4 مخاطر.. "المرور" يحذّر من المراوغات بسرعة بين المركبات

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّر المرور السعودي من أن المراوغة بسرعة بين المركبات تُربك مستخدمي الطريق، وتعرّضهم لخطر الحوادث المرورية.

وأضاف حساب "المرور" على تويتر، أن المراوغة بين المركبات تعد مخالفة للأنظمة المرورية وتعرّض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، وترفع من نسبة وقوع الحوادث المرورية، وتزيد من صعوبة التحكم في المركبة.

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