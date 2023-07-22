انت الان تتابع تهديد بورقتي ضغط.. ثورة لـ"آبل" على مقترحات قوانين التجسس البريطانية! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

هدّدت شركة "آبل" بإزالة خاصتَي المراسلات الكتابية "آي مسج"، والمراسلات المرئية أو مكالمات "فيس تايم"، من منتجاتها في بريطانيا؛ بسبب التغييرات المقترحة على قوانين التجسس والمراقبة.

وتعترض "آبل" على خطط الحكومة لمنح وزارة الداخلية صلاحيات بإصدار أوامر قضائية لاعتراض الرسائل المشفرة وتعطيل ميزة الأمان في المراسلات من دون إشعار المستخدم.

ويصف النقّاد التغييرات التي ستحدثها بريطانيا في قوانينها بأنها "ميثاق المتلصّص".

وردّت "آبل" على الحكومة البريطانية بالقول: إن التغييرات في قوانين المراقبة ستمنح وزارة الداخلية الإشراف على التحديثات الأمنية لمنتجاتها، بما في ذلك التحديثات المنتظمة لنظام التشغيل iOS؛ وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وأشارت الشركة إلى أن المقترحات ستمنح وزير الداخلية السيطرة الفعلية على تحديثات الأمان والتشفير على مستوى العالم، و"ستجعل وزارة الداخلية الحكم العالمي الفعلي لمستوى أمان البيانات والتشفير المسموح به".

وقالت "آبل": إن منتجاتها لن تكون بمثابة "باب خلفي" تستخدمه الحكومة، وإنها ستقوم بدلًا من ذلك بسحب ميزات الأمان في منتجاتها التي تطرح في أسواق المملكة المتحدة.

وأشارت "آبل" إلى أن التغييرات المقترحة "ستفضي إلى خيار مستحيل بين الامتثال لتفويض وزارة الداخلية لتعطيل تقنيات الأمان الجديدة سرًّا "وهو ما لن تفعله آبل أبدًا"، أو التخلّي عن تطوير هذه التقنيات تمامًا والجلوس على الهامش مع استمرار تزايد التهديدات لأمن بيانات المستخدمين".

وتقول وزارة الداخلية: إن مقترحات القانون مصمّمة لحماية المواطنين من المجرمين والمعتدين جنسيًّا على الأطفال والإرهابيين.