انت الان تتابع "الموجة الحارة" متواصلة.. "الأرصاد" ينبّه الرياض والشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 8:03 صباحاً

نبّه المركز الوطني للأرصاد بشكلٍ متقدمٍ المنطقة الشرقية، خاصة الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، من استمرار الموجة الحارة المصحوبة بارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة وأكثر خلال اليوم السبت. وتستمر الحالة من الثانية عشرة ظهراً حتى الخامسة مساءً. وفي الرياض، نبّه المركز إلى حالة الموجة الحارة بكل من: الحريق والدرعية والدلم والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما حتى الخامسة مساءً، وفي كل من السليل ووادي الدواسر حتى الرابعة عصراً.

كانت هذه تفاصيل خبر "الموجة الحارة" متواصلة.. "الأرصاد" ينبّه الرياض والشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.