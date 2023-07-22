انت الان تتابع على اسم "الغارقة".. أمريكا تردّ على الصين بتشغيل أول سفينة حربية بميناء أجنبي! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قامت الولايات المتحدة بتشغيل سفينة حربية في سيدني بأستراليا، السبت، وهي المرة الأولى التي تنضمّ فيها سفينة تابعة للبحرية الأمريكية للخدمة في ميناء أجنبي؛ ردًّا على توسع الصين في المنطقة.

وتم تشغيل السفينة القتالية الساحلية، التي سمّيت على اسم سفينة البحرية الملكية الأسترالية التي غرقت أثناء دعم عمليات الإنزال البحرية الأمريكية في جوادال كانال عام 1942، في حفل أقيم في قاعدة بحرية أسترالية في ميناء سيدني، وانضمّت رسميًّا إلى الأسطول النشط للبحرية الأمريكية.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، في بيان: "يمكن للأستراليين أن يفخروا بأن هذه السفينة، التي صمّمتها شركة محلية في ولاية أستراليا الغربية، وسميت تيمُّنًا "بالسفينة" إتش.إم.إيه.إس كانبيرا، يجري تشغيلها هنا لأول مرة في تاريخ البحرية الأمريكية".

وأضاف: أن تشغيل السفينة الأمريكية في المياه الأسترالية يعكس "التزامنا المشترك بدعم النظام القائم على القواعد"؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

يأتي الاحتفال بينما تنظم تدريبات تاليسمان سابر العسكرية التي تُجرى كل سنتين بين الولايات المتحدة وأستراليا، والتي يُنظر إليها على أنها استعراض للقوة والوحدة؛ إذ تعزّز الصين بشكل متزايد قوتها في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وتشمل التدريبات، التي تجري في مواقع مختلفة في عموم أستراليا على مدار أسبوعين، محاكاة لقتال بري وجوي، بالإضافة إلى عمليات إنزال برمائي.