انت الان تتابع الخليج 365 لـ"ميتا" على "آبل".. مزايا متعدّدة لساعة "واتساب" الجديدة بنظام "وير أوس إس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

في خطوة تحمل مزايا كبيرة للساعات الذكية العاملة بنظام تشغيل "وير أوس إس"، وتسجّل الخليج 365ًا لشركة "ميتا"؛ أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي للشركة، إطلاق نسخة من تطبيق "واتساب" خاص بها دون الحاجة لأن تكون مرتبطة بالهاتف.

هذه النسخة التجريبية لعدة أشهر قبل طرحها بشكل دائم، وفقًا لما ذكر موقع Techcrunch المتخصص في أخبار التكنولوجيا وتقنية المعلومات، لها العديد من المزايا أبرزها أنه يمكن لمرتدي الساعات إجراء المحادثات والردّ على الرسائل النصية والصوتية، مع استخدام الرموز التعبيرية، وتلقّي المكالمات الخاصة بالتطبيق.

وسيوفر التطبيق، بحسب سكاي نيوز عربية، خاصية الردود السريعة على الرسائل، من دون أن يكون الهاتف الذكي قريبًا من الساعة.

خبير التكنولوجيا والمعلومات إسلام غانم، يعتبر الإصدار الجديد خطوة متوقعة من شركة "ميتا" التي يديرها مارك زوكربيرغ.

ويُرجع ذلك إلى رغبة زوكربيرغ في منافسة ساعات "آبل" الذكية العاملة بنظام "واتش أو إس"، ليجعل الأشخاص يتوجهون إلى شراء الساعات الخاصة بنظام "وير أو إس 3".

لكن لينجح زوكربيرغ في تلك الخطوة، يجب أن يوفّر للمستخدمين مميزات كثيرة تغنيهم عن ساعات "آبل" الذكية، وتجذبهم للنسخة الجديدة.

واعتبر أن المزايا المذكورة التي توفرها ساعات "ميتا"، العاملة بنظام "وير أو إس 3"، مثل إجراء المحادثات والرد على الرسائل وغيرها؛ ستجعل من "المحتمل توجه كثيرين لشراء هذه الساعات".