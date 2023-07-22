"المرور" يحذّر من جلوس الركاب في الأماكن غير المخصّصة لهم بالمركبة

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّر المرور السعودي من جلوس الركاب في الأماكن غير المخصّصة لهم في المركبة.

وأوضح "المرور" أن نقل الركاب في أماكن غير مخصّصة لهم بالمركبة يعرّض سلامتهم للخطر، ويعد مخالفة مرورية.

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