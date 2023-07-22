انت الان تتابع تيهة نفود وشرط مهر ومؤونة ولي.. 40 ألف عقد تجلب "روايات مأذون بحائل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حكى مأذون الأنكحة بحائل ناصر بن ضاري بن صالح القفيعي الشمري؛ بعضاً من المواقف التي مرّت به خلال عقده قران أكثر من 40 ألف مواطن ومواطنة على مدى 30 عاماً، أي بواقع 3 عقود تقريباً يومياً.

وفي التفاصيل؛ أوضح "القفيعي"؛ وفقاً لـ"العربية"، أنه عقد لزوجين في النفود الكبير شمال حائل؛ الأمر الذي كلّفه وقتاً وجهداً، حيث تاه عن الطريق الصحيح لمدة يومين، إلى أن قيّض الله له مَن ينقذه.

وعن المهور التي يطلبها ولي أمر الزوجة من الزوج، أشار إلى أنها تختلف من عائلة إلى أخرى، إلا أنه عقدَ قراناً بين مواطن ومواطنة على شرط مهر 300 ألف ريال، الأمر الذي بهذا الشرط لم يستمر عقد القران لأكثر من عشرين يوماً.

وبيّن "القفيعي"؛ أنه شهد حالة عقد قران أخيراً بين مواطن ومواطنة، أسهم فيها ولي أمر الزوجة بـ30 ألف ريال كمعونة منه للزوج؛ لإكمال بيته متبعاً للحديث الشريف "أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَؤونَةً".