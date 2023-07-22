انت الان تتابع 50 درجة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة بالشرقية والرياض حتى نهاية الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 9:09 صباحاً

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع -بمشيئة الله- استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.. (48 - 50) ْم على المنطقة الشرقية و(46 - 48) ْم على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض. وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أصدر المركز تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية يشمل الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، من استمرار الموجة الحارة المصحوبة بارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة وأكثر خلال اليوم السبت. وفي الرياض، نبّه المركز إلى حالة الموجة الحارة بكل من: الحريق والدرعية والدلم والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما حتى الخامسة مساء وفي كل من السليل ووادي الدواسر حتى الرابعة عصراً.

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