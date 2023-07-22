انت الان تتابع 9 متسترين في قبضة الأمن.. ضبط 13931 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 25 / 12 / 1444هـ؛ الموافق 13 / 7 / 2023م، حتى 1 / 1 / 1445هـ؛ الموافق 19 / 7 / 2023م، عن ضبط (13931) مخالفاً، منهم (7667) مخالفاً لنظام الإقامة، و(4108) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(2156) مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (874) شخصاً، (79%) منهم يمنيو الجنسية، و(18%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (85) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتمّ ضبط (9) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (37363) وافداً مخالفا، منهم (31008) رجال، و(6355) امرأة.

وتمّت إحالة (28001) مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (4145) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8549) مخالفاً.