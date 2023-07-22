انت الان تتابع "المحيميد" يثمّن الموافقة الملكية على إقامة ندوة "جهود المملكة في خدمة المسجد النبوي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكّد مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على إقامة ندوة كبرى بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المسجد النبوي وإعماره"، تأتي في ظلّ الإنجازات والمشاريع المعمارية والتنموية المتتالية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ لتجسد الريادة العالمية للمملكة في خدمة القاصدين من أنحاء العالم، وتهيئة كافة السبل من أجل أداء عباداتهم ونسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشار المحيميد إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أخذت على عاتقها إبراز حجم العناية والرعاية التي يلقاها المسجد النبوي الشريف، وتمثّلها في التوسعات العملاقة للمسجد النبوي الشريف خلال العصور السعودية الزاهرة وفق أحدث طراز وفي أبهى حلّة وفي التطوّر الملحوظ للخدمات والطاقات البشرية والآلية، وتضاعف الطاقات الاستيعابية ليكون المسجد النبوي وجهة عالمية ومحط أنظار وإعجاب المسلمين في أنحاء العالم.

وتحدث "المحيميد" عن كون خدمة الحرمين الشريفين نعمة جليلة ومكانة عظيمة، جعلها الله تعالى لولاة أمر هذه البلاد من عهد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله، مرورًا بأبنائه الملوك: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبد الله، رحمهم الله جميعًا، إلى عهدنا الميمون هذا عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله ورعاهم، الذي يشهد فيه المسجد النبوي النهضة التنموية الشاملة والتكامل الخدمي بين كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.