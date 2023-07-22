انت الان تتابع مدّعي الجنائية الدولية: قضاة مستقلون هم من أصدروا مذكرة اعتقال "بوتين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 10:49 صباحاً

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه لا يوجد أي خطأ في إصدار مذكرة اعتقال بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال "خان" وفق "العربية": قضاة مستقلّون هم من أصدروا مذكرة اعتقال بوتين. من ناحية ثانية، ذكر "خان" أن حكومة السودان لم تكن جادة بشأن التحقيق بجرائم دارفور. وأضاف: حكومة السودان لم تتعاون معنا أبدًا حتى قبل الحرب. وأردف: دارفور الآن معرضة لجرائم أكثر بشاعة مما شهدته سابقًا. وتابع: ننظر بمزاعم جرائم حرب ارتكبت أخيرًا في السودان، وجرائم الحرب الحالية في السودان ترتكب بجميع أنحاء البلاد. وقال "خان": عشرات الجثث ملقاة في شوارع دارفور جراء الاقتتال الحالي، وسننشر أسماء المتورطين بجرائم حرب السودان بالوقت المناسب. وفيما يتعلّق بالشأن الليبي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نحتاج لشراكات حقيقية لإنجاح مهمتنا في ليبيا.

كانت هذه تفاصيل خبر مدّعي الجنائية الدولية: قضاة مستقلون هم من أصدروا مذكرة اعتقال "بوتين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.