إصابة اثنين عقب حادث وميض لحظي في مطعم بالأحساء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 11:02 صباحاً

باشرت فرق الدفاع المدني بالأحساء، حادث وميض لحظي في مطعم. وأسفر الحادث عن تضرر مركبة وإصابة شخصين. وتمّ نقل المصابين بوساطة الجهة المختصّة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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