انت الان تتابع شحنة حلوى ومكسرات ملغّمة بـ6 ملايين قرص إمفيتامين.. "مكافحة المخدرات" كانت في الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 11:21 صباحاً

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها؛ أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (6.072.291) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة حلوى وموالح ومكسرات، بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة سلطنة عمان، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.. وتم القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية. وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

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