انت الان تتابع بمشاركة 80 دولة.. 90 يومًا على انطلاق دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بدأ العدّ التنازلي لانطلاق منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، التي تستضيفها المملكة كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 20-30 من أكتوبر المقبل، في المدينة الرياضية بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

وقبل 90 يومًا على انطلاق الدورة، وصلت اللجنة المنظمة للمراحل النهائية من الترتيبات اللازمة، مثل جدولة المسابقات وتجهيزات الملاعب وأماكن الإقامة والمواصلات، والوقوف على جاهزية الميادين والمنشآت المقررة، إلى جانب الاتفاق على اللوائح النهائية، كما اعتمدت اللجنة فعاليات ترفيهية وتثقيفية مصاحبة، وعروضًا قتالية عالمية خلال الحدث.

وتواصل اللجنة المنظمة عملها بشكل مباشر مع الاتحادات الدولية للألعاب المشاركة في الدورة، بالتعاون مع الاتحادات الوطنية المعنية؛ للمواءمة مع متطلبات "سبورت أكورد" المالكة للدورة؛ للتأكد من اتّباع أعلى المعايير الرياضية الدولية لضمان الخروج بنسخة على مستوى عالٍ من التميز والاحترافية، وبشكل يواكب المكانة التي تتمتّع بها المملكة على الساحة الرياضية الدولية في استضافة وتنظيم أحداث رياضية كبرى جذبت انتباه العالم بأسره للمملكة وإمكاناتها.

وتحظى دورة الألعاب العالمية القتالية "الرياض 2023"، باهتمام كبير من مجتمع الرياضات القتالية، ويشارك فيها أكثر من 2500 رياضي وإداري يمثّلون أكثر من 80 دولة من حول العالم، يتنافسون في 16 لعبة قتالية؛ هي: الأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، ومصارعة الذراع، والملاكمة والركل "الكيك بوكسنج"، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.