انت الان تتابع وسط غياب "مبابي".. باريس سان جيرمان يواجه النصر السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 12:45 مساءً

يدشن فريق باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، جولته الاستعدادية في اليابان، والتي تبدأ السبت، دون نجمه كيليان مبابي، وفق التشكيلة التي أعلنها النادي الباريسي الجمعة، وذلك من دون أن يكشف عن سبب الاستبعاد. وتأكد غياب مبابي عن مواجهة فريقه أمام النصر، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء المقبل، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد. ويأتي قرار غياب مبابي عن الجولة الآسيوية وسط الحديث عن اختلاف في الرأي مع إدارة النادي بشأن عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

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