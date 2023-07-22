انت الان تتابع حتى مع تقدم العمر.. "الطريقة المثلى للمحافظة على عظامك" توضحها "الصحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 12:48 مساءً

تحت وسم ‎#قصته_بداخلك، وتزامنًا مع الشهر العالمي لسرطان العظام؛ أوضحت وزارة الصحة الطريقة المثلى للحفاظ على صحة عظامك حتى مع تقدم العمر. وأكدت "الصحة"، عبر حسابها على "تويتر"، أن النشاط البدني يقوي عظامك؛ داعية إلى "ممارسة الرياضة المنتظمة لتقوية العظام"؛ مؤكدة أن الأشخاص غير النشيطين بدنيًّا أكثر عُرضة للإصابة بهشاشة العظام. وبيّنت أن "عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس يُضعِف صحة عظامك"؛ منوهة بأن "أشعة الشمس تحفّز إنتاج فيتامين D الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام".

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