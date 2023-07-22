انت الان تتابع "البيئة" تحثّ على تعزيز مبدأ الرفق بالحيوان وتطبيق الحماية من ارتفاع الحرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها؛ على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم إلحاق الأذى بها أو التسبب في معاناتها، وتعزيز مبدأ الرفق بالحيوان؛ وفقًا لما ورد في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشددت الوزارة -بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بالمملكة- على ضرورة اتخاذ التدابير الخاصة بحماية الحيوانات من الحر الشديد؛ من خلال توفير الأطعمة والمياه بشكل دائم وتهيئة الحظائر وأماكن الإيواء لحمايتها، وتطبيق معايير ومتطلبات الرفق بالحيوان، والالتزام بالتطعيم، والحرص على إبعادها عن أشعة الشمس المباشرة خلال فترات الذروة، وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم.

ودعت "البيئةُ" ملاكَ الحيوانات والقائمين على رعايتها، إلى عدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب التنسيق مع الجهة المختصة، بالإضافة إلى متابعة الحالة الصحية للحيوانات من قِبَل الطبيب البيطري المختص للكشف عليها ومعالجتها.

ونوهت الوزارة بأنها ستطبّق العقوبات والأنظمة بحق أي شخص تَثبت مخالفته للنظام بالإساءة للحيوان بأي شكل من الأشكال؛ مؤكدةً أن فروعها ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، تعمل على ضبط ورصد المخالفات المتعلقة بالإساءة للحيوان، وحث ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات؛ داعيةً جميع أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات لنظاميْ الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان من خلال الرقم 939.