انت الان تتابع الاتحاد السعودي يعتمد مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية 2024- 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الإدارة الفنية وإدارة المنتخبات السنية، ورشة عمل مع الأندية عبر الاتصال المرئي؛ لمناقشة مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية الذي أعدته الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي، وسيتم العمل به اعتبارًا من الموسم الرياضي بعد المقبل 2024- 2025.

ويستهدف المشروع تطويرَ مسابقات الفئات السنية؛ حيث يتضمن زيادة عدد الأندية في دوريات الدرجة الأولى تحت 18 عامًا وتحت 17 عامًا؛ لتصبح 18 فريقًا لكل منهما بداية من موسم 2024- 2025، كما تم استحداث مسابقتي الدوري الممتاز والدرجة الأولى للفئة العمرية تحت 16 عامًا، وزيادة فِرَق الدوري الممتاز تحت 15 عامًا، مع استحداث دوري الدرجة الأولى تحت 15 عامًا، بمشاركة 18 فريقًا في كل منها.

واعتمد المشروع تَحَوّل الدوري السعودي للبراعم تحت 13 عامًا إلى بطولات للمناطق بدءًا من 11 حتى 14 عامًا، كما تم اعتماد مهرجانات تبدأ من سن 7 سنوات وحتى 10 سنوات.