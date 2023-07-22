بولندا تستدعي السفير الروسي احتجاجاً على تصريحات "استفزازية" لـ"بوتين"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 1:42 مساءً

استدعت وزارة الخارجية البولندية، اليوم (السبت)، السفير الروسي في وارسو بشكل عاجل، احتجاجاً على تصريحات للرئيس فلاديمير بوتين وصفتها بولندا بأنها "استفزازية". وأفاد نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي، بأن استدعاء السفير الروسي يأتي في أعقاب تصريحات استفزازية للرئيس الروسي، بالإضافة إلى تهديدات وإجراءات غير ودية أخرى من جانب الاتحاد الروسي تجاه بولندا وحلفائها، وفقاً لـ"فرانس برس". وشدد "جابلونسكي" على أنه لا يمكن المساس بالحدود بين الدول على الإطلاق وبولندا تعارض أي مراجعة لها". واتهم "بوتين" بولندا أمس بإعداد "خطط انتقامية" وبالرغبة في السيطرة على أراضٍ في غرب أوكرانيا، وهو اتهام الخليج 365 للسلطات الروسية أن وجّهته أكثر من مرّة. وذكر الرئيس الروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، أن "المناطق الغربية في بولندا الحالية كانت هدية من ستالين للبولنديين في نهاية الحرب العالمية الثانية".

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