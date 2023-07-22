انت الان تتابع تقارير تكشف اهتمام السعودية بالفرنسي "مبابي".. وعرض هلالي ضخم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشفت العديد من التقارير الصحفية العالمية، عن وجود محاولات من المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، خلال الموسم الصيفي الجاري.

وقالت شبكة "RMC Sports" الفرنسية: إن نادي الهلال قدّم عرضًا بقيمة 400 مليون يورو، لمدة عامين لمحاولة ضم مبابي؛ وذلك مع اقتراب مغادرته للنادي الفرنسي في صيف 2024.

وأشارت الشبكة أيضًا إلى أن الهلال مستعد لمنح باريس سان جيرمان مبلغ 200 مليون يورو لشراء العام الأخير من عقد مبابي، الذي يبدو أنه عازم على البقاء حتى نهاية عقده في يونيو، كما لم يُخفِ أبدًا رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وأفادت صحيفة "mundodeportivo"، بأن السعودية تبدأ محاولاتها لضم مبابي للدوري السعودي للمحترفين؛ وذلك مع اقتراب استبعاد مبابي من تشكيلة باريس سان جيرمان في جولته التحضيرية في اليابان.

وأوضحت الصحيفة أن صاحب الـ24 عامًا، اختار عدم تمديد عقده مع النادي الفرنسي؛ وبالتالي فإن باريس سان جيرمان حريص على إنهاء مستقبله قبل بدء الموسم الجديد؛ لتجنب الخسارة، وعدم رغبته في بيع اللاعب مجانًا في العام المقبل.