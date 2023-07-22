انت الان تتابع الاتحاد يظفر بخدمات "صالح العمري" لثلاثة مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 2:29 مساءً

أعلن الاتحاد بطل دوري روشن السعودي للمحترفين، عن تعاقده مع اللاعب صالح العمري قادمًا من فريق أبها؛ وذلك لتمثيل الفريق الكروي الأول لمدة ثلاث سنوات. وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مع اللاعب صالح العمري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم. وتمت مراسم توقيع العقد في معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة الطائف. ورحب رئيس مجلس الإدارة بالللاعب، متمنيًا له ولزملائه اللاعبين التوفيق في المرحلة المقبلة لإسعاد الجماهير الاتحادية الوفية.

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