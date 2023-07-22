إصابة 6 أشخاص في حريق شقة بجازان

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محمد بن مسعود - الدمام - أصيب ستة أشخاص، في حريق شقة سكنية بإحدى عمارات مدينة جازان، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: إن فِرَقها باشرت، اليوم السبت، حادث حريق بشقة سكنية بإحدى العمارات، أدت إلى وقوع ست إصابات نُقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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