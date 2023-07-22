انت الان تتابع استحداث 15 تخصصًا نوعيًّا ضمن برامج قبول جامعة الملك خالد للبكالوريوس والدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 2:31 مساءً

أعلنت جامعة الملك خالد، إتاحتها عددًا من التخصصات النوعية الجديدة للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج مرحلتي الدبلوم التطبيقي والبكالوريوس للعام الجامعي 1445، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية خلال الفترة (5 - 11) من شهر محرم الجاري. وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم أن الجامعة سعت إلى مواكبة متطلبات سوق العمل وفق ما تضمنته استراتيجيتها 2030 التي تم إطلاقها مؤخرًا والمتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير، وذلك من خلال استحداث 15 تخصصًا نوعيًّا في مختلف مقرات الجامعة بمنطقة عسير. وتفصيلاً، أوضح الدكتور "بن دعجم" استحداث الجامعة ثمانية تخصصات في درجة البكالوريوس، تتمثل في الأمن السيبراني، طلاب وطالبات بكلية علوم الحاسب الآلي، وهندسة السلامة المهنية، طلاب وطالبات بكلية الهندسة، والهندسة الكهربائية طالبات بكلية الهندسة، والطفولة المبكرة طالبات بكلية التربية، والترجمة، طلاب وطالبات بكلية اللغات والترجمة، إضافة إلى علوم التمريض، طلاب بكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير، وتقنية التخدير طلاب بكليتي العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط، والعلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير. كما تتضمن برامج درجة الدبلوم التطبيقي سبعة تخصصات جديدة تقدمها الكلية التطبيقية، تشمل إدارة المنتجعات الجبلية (مدعوم من وزارة السياحة وبشراكة دولية في التنفيذ)، وتربية النحل، وقانون الأعمال، والمساعد القانوني، والزراعة الذكية، وإدارة المخلفات البيئية، إدارة المشاريع السياحية والترفيهية. وللاطلاع على الخطة التفصيلية وأدلة القبول والتسجيل بالجامعة يرجى الدخول على الرابط: https://drive.google.com/drive/folders/1FVruE76p7zwk9Yy5iGqymRbOqBowuEst

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