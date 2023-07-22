انت الان تتابع برنامج "نبض السعودية" التطوعي السابع لأمراض وجراحات القلب في المكلا يختتم بإجراء 34 عملية قلب مفتوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج "نبض السعودية" التطوعي السابع لأمراض وجراحات القلب في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، والذي شارك فيه 17 متطوعًا.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز، منذ بداية البرنامج، 34 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تُقَدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

من جانب آخر يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الغذائية على المتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية. ووُزعت أمس 2.398 سلة غذائية في منطقة "صحبت بور" ومنطقة "أسطى محمد" بإقليم بلوشستان ومنطقة "راجكال" بإقليم خيبر بختونخوا بباكستان، استفاد منها 16.786 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشد احتياجًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.

يأتي ذلك ضمن المشاريع الإنساني والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني (مركز الملك سلمان للإغاثة) للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم دون تمييز.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 5 أطنان و355 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مدينة القضارف بجمهورية السودان، استفاد منها 1.076 فردًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2023م.