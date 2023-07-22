انت الان تتابع بمعسكر كرواتيا.. "الاتفاق" يستأنف تدريباته و"الغامدي" ينتظم تدريجيًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 3:51 مساءً

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم السبت، تدريباته بفترتين صباحية ومسائية بمعسكر سفيتي مارتن بكرواتيا بعد الراحة التي تمتع بها الفريق يوم أمس. يأتي ذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي الذي يقام في كرواتيا، والذي يستمر من 8 حتى 28 يوليو الجاري؛ حيث تبقّى للفريق خوض وديتين مع فريقي لوكوموتيفا الكرواتي ورابوتنيكي المقدوني يومي الاثنين والخميس المقبلين. وكان التدريب الصباحي قد اشتمل على تمارين الإحماء مع المُعِد البدني، تلا ذلك تدريب التكنيك بالكرة عبر 3 مجموعات مع المساعدين، بعد ذلك طبّق اللاعبون التدريب التكتيكي مع المدير الفني الإنجليزي "جيرارد"، بعد ذلك خاض الفريق تقسيمة عبر مجموعتين، قبل أن يختتم المران بتدريب لياقي باستثناء اللاعبين الذين شاركوا في كامل أو أغلب المباراة الودية الماضية. فيما تَرَكز التدريب المسائي على الجانب اللياقي في الصالة الرياضية بالمعسكر، بعد ذلك ألقى المدير الفني "جيرارد" محاضرة فنية في قاعة الاجتماعات بمقر المعسكر. الجدير بالذكر أن المران شهد مشاركة اللاعب أحمد الغامدي العائد من الإصابة في أجزاء من التدريب إلى حين وصول القناع الواقي الذي يسمح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر بمعسكر كرواتيا.. "الاتفاق" يستأنف تدريباته و"الغامدي" ينتظم تدريجيًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.