ضِمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي المقبل.. بعثة النصر تحط الرحال في اليابان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 4:15 مساءً

حطت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، السبت، رحالها في اليابان، استعدادًا للمشاركة في دورة أوساكا التجريبية. ويواجه النصر نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 25 يوليو الجاري، قبل ملاقاة إنتر ميلان الإيطالي 27 من الشهر ذاته، ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي المقبل. واختتم "أصفر العاصمة" الجمعة، معسكره التحضيري الذي احتضنته البرتغال، قرابة 18 يومًا، بدأت في الـ3 من يوليو الجاري.

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