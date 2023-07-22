"البيئة" توضح آلية التعامل مع الحيوانات في موسم الصيف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 5:39 مساءً

اًوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أبرز الإرشادات الصحية للتعامل مع الحيوانات خلال فصل الصيف، وذلك عبر حسابها الرسمي. وقالت: "يجب توفير ماء صالح للشرب باستمرار مع ترقب أماكن إيواء ظليلة وكافية للحيوانات، وتجنب إجهاد الحيوانات في الأعمال". ودعت إلى زراعة الأشجار حول الحظائر لتقليل الحرارة، مع الاهتمام بتحصين الحيوانات لحمايتها من الأمراض المختلفة. وأكدت أن نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي يلزم ملاك الحيوانات بعدم الإضرار أو إلحاق الأذى بالحيوانات وعدم التسبب في ألمها أو معاناتها.

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